Представители Барселоны уже разговаривали с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом относительно возможного сотрудничества, сообщает Goal.

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48-летнего специалиста заинтересовала возможность возглавить испанский гранд, и он уже даже сообщил о своем потенциальном переезде в Каталонию Бельгийскую федерацию футбола. Несмотря на ход переговоров, Мартинес обязательно останется у руля национальной команды на матчи финальной части Лиги наций, которые запланированы на 7 и 10 октября.

По информации СМИ, судьба действующего наставника "блаугранас" Рональда Кумана может решиться уже в воскресенье после матча с Леванте.

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