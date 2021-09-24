Півзахисник Барселони Серхі Роберто не опускає руки після чергової втрати очок у поєдинку з Кадісом (0:0).

"Для мене потрапляння в топ-4 не має значення, це само собою зрозуміло. Ми повинні боротися за чемпіонство. Ми – Барселона, у нас дуже хороший склад.

Барселона вже контактувала з першим кандидатом на посаду головного тренера

Наша команда повинна боротись за перемогу у Ла Лізі. Не думаю, що в інших командах склад кращий, ніж у нас. Я переконаний, що ця команда досягне успіху", – цитує Eurosport.

Після 5-ти турів іспанської першості Барса розташувалась на 7-й сходинці, а головний тренер команди Рональду Куман перебуває за крок від звільнення.

Барселона у меншості розписала нічию з Кадісом – Куман був вилучений і впритул наблизився до відставки