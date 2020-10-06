Барселона определилась с номерами игроков первой команды на сезон 2020/21 – 9-й номер не долго оставался вакантным.

Мартин Брейтвейт будет выступать под 9-м номером в составе Барселоны в сезоне 2020/21, сообщает официальный твиттер каталонцев.

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Отметим, что до этого под 9-м номером выступал уже легенда "блаугранас" Луис Суарес, который стал третьим бомбардиром клуба за всю историю. Кроме уругвайца, с "девяткой" на спине выступали и такие нападающие как Роналдо и Это'О.

К слову, датчанин присоединился к Барселоны в феврале 2020 года, сыграл за "сине-гранатовых" 11 матчей и отметился забитым голом.

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