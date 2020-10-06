Барселона визначилась із номерами гравців першої команди на сезон 2020/21 – 9-й номер не довго залишався вакантним.

Мартін Брейтвейт виступатиме під 9-м номером у складі Барселони в сезоні 2020/21, повідомляє офіційний твіттер каталонців.

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Зазначимо, що до цього під 9-м номером виступав уже легенда "блаугранас" Луїс Суарес, який став третім бомбардиром клубу за всю історію. Окрім уругвайця, з "дев'яткою" на спині виступали і такі нападники як Роналдо та Ето'О.

До слова, данець приєднався до Барселони в лютому 2020 року, відіграв за "синьо-гранатових" 11 матчів та відзначився забитим голом.

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