Путевка в финал Кубка Испании, похоже, развернула серый сезон "кулес" на 180 градусов. Барса может завоевать свой "любимый" трофей, а также продолжает борьбу за чемпионство в Ла Лиге. Две подряд победы над Севильей осчастливили Лео Месси. Впервые за долгое время на лице 33-летнего аргентинца появилась улыбка.

Он неистово праздновал гол Жерара Пике на 90+4 минуте поединка с Севильей, который перевел двухматчевое противостояние в овертайм. Лео радовался, как ребенок, а уже после финального свистка тепло обнял Рональда Кумана.

