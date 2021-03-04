Лионель Месси немного "успокоил" фанатов Барселоны на фоне слухов о возможном уходе из каталонского клуба.

Путевка в финал Кубка Испании, похоже, развернула серый сезон "кулес" на 180 градусов. Барса может завоевать свой "любимый" трофей, а также продолжает борьбу за чемпионство в Ла Лиге. Две подряд победы над Севильей осчастливили Лео Месси. Впервые за долгое время на лице 33-летнего аргентинца появилась улыбка.

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Он неистово праздновал гол Жерара Пике на 90+4 минуте поединка с Севильей, который перевел двухматчевое противостояние в овертайм. Лео радовался, как ребенок, а уже после финального свистка тепло обнял Рональда Кумана.

It's been a while since the last time Messi was genuinely this excited!



We all love to see itpic.twitter.com/YyebHnEUlO — Diehard Cule (@TheBarcaAddict) March 4, 2021

When Messi is happy, football is happy pic.twitter.com/p6wbbUSqff — MC (@CrewsMat19) March 4, 2021

Испанская пресса пишет, что Месси все еще не принял окончательного решения, но сейчас вроде бы больше склоняется к варианту с продолжением карьеры на Камп Ноу. Во-первых, его полностью устраивает нынешний тренер, а во-вторых – аргентинец приятно удивлен талантливой молодежью Барсы.

Переговоры с ПСЖ – полностью парализовано до выборов президента каталонского клуба, которые состоятся 7 марта. Потенциальная победа Лапорты, давнего друга семейства Месси, может стать мощным ударом по амбициям катарских шейхов.

Who wouldn't want to hug Leo Messi? pic.twitter.com/IiL2DEOO4p — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 4, 2021

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