"Интересно, кто придумал эти рейтинги... Просто смешно! Роналду никого не догнал, ведь Пеле забил 1225 голов в официальных матчах – не в товарищеских или каких-то еще. Эти рекорды созданы лишь для того, чтобы кому-то понравиться.

Пеле одной публикацией в Instagram унизил достижения Месси и Роналду

Роналду не поравнялся с Пеле и никогда этого не сделает! На самом деле Роналду не только никогда не достигнет уровня "Короля", но и Марадоны или Месси тоже. Они величайшие в истории футбола", – заявил Альтафини в комментарии Calciomercato.

Напомним, недавно форвард Ювентуса стал рекордсменом по количеству голов в официальных матчах, обойдя Пеле (757) и Йозефа Бицана (759).

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