Барселона принимала Севилью во втором полуфинальном матче Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Севилья на "Футбол 24".

Первый гол не заставил себя долго ждать, Дембеле уже на 12-й минуте мощным ударом издалека открыл счет.

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Несмотря на все старания Барсы, именно гости получили возможность снять вопрос о финалисте турнира, но тер Штеген парировал удар Окампоса с пенальти. Это вдохновило хозяев, и перед финальным свистком Пике ударом головой сумел перевести игру в овертайм. Точку в матче эффектно поставил Брейтвейт и вырвал для каталонцев путевку в финал Кубка Испании.

В параллельном полуфинале встретятся Леванте и Атлетик, которые в первом матче не выявили сильнейшего (1:1).

Барселона вышла в финал Кубка Испании, разгромив Севилью в матче с удалениями и ремонтадой на последних секундах