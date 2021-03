Путівка до фіналу Кубка Іспанії, схоже, розвернула сірий сезон "кулес" на 180 градусів. Барса може завоювати свій "улюблений" трофей, а також продовжує боротьбу за чемпіонство у Ла Лізі. Дві поспіль перемоги над Севільєю неабияк ощасливили Лео Мессі. Вперше за тривалий час на обличчі 33-річного аргентинця засяяла посмішка.

Він несамовито святкував гол Жерара Піке на 90+4 хвилині поєдинку з Севільєю, що перевів двоматчеве протистояння в овертайм. Лео тішився, немов дитина, а вже після фінального свистка тепло обійняв Рональда Кумана.

