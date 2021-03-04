Ліонель Мессі трохи "заспокоїв" фанатів Барселони на фоні чуток про можливий відхід з каталонського клубу.

Путівка до фіналу Кубка Іспанії, схоже, розвернула сірий сезон "кулес" на 180 градусів. Барса може завоювати свій "улюблений" трофей, а також продовжує боротьбу за чемпіонство у Ла Лізі. Дві поспіль перемоги над Севільєю неабияк ощасливили Лео Мессі. Вперше за тривалий час на обличчі 33-річного аргентинця засяяла посмішка.

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Він несамовито святкував гол Жерара Піке на 90+4 хвилині поєдинку з Севільєю, що перевів двоматчеве протистояння в овертайм. Лео тішився, немов дитина, а вже після фінального свистка тепло обійняв Рональда Кумана.

It's been a while since the last time Messi was genuinely this excited!



We all love to see itpic.twitter.com/YyebHnEUlO — Diehard Cule (@TheBarcaAddict) March 4, 2021

When Messi is happy, football is happy pic.twitter.com/p6wbbUSqff — MC (@CrewsMat19) March 4, 2021

Іспанська преса пише, що Мессі все ще не прийняв остаточного рішення, але зараз начебто більше схиляється до варіанту з продовженням кар'єри на Камп Ноу. По-перше, його повністю влаштовує нинішній тренер, а по-друге – аргентинець приємно вражений талановитою молоддю Барси.

Перемовини з ПСЖ – повністю паралізовано до виборів президента каталонського клубу, які відбудуться 7 березня. Потенційна перемога Лапорти, давнього друга сімейства Мессі, може стати потужним ударом по амбіціях катарських шейхів.

Who wouldn't want to hug Leo Messi? pic.twitter.com/IiL2DEOO4p — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 4, 2021

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