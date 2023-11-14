Барселона не гнушается зарабатывать деньги на билетах, которые не позволяют наслаждаться футболом в полной мере.

Вице-президент по маркетингу Барселоны Жули Гиу сообщил в интервью программе Tot Costa на Catalunya Ràdio, что за домашний матч с Реалом "блаугранас" достигли дохода, близкого к восьми миллионам евро. При этом Гиу подчеркнул, что стадион Монжуик вмещает в два раза меньше болельщиков, чем Камп Ноу.

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Как отмечает AS, Жули "забыл добавить", что "часть этого дохода, какой бы маленькой она ни была, поступает от продажи билетов на места, которые имеют очень ограниченный обзор: видно только от 40% до 80% поля". Всего Барселоной было продано 640 таких билетов по заниженной цене.

Матч между Барселоной и Реалом (1:2) посетили 50 112 зрителей.

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