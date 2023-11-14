Віце-президент з маркетингу Барселони Жулі Гіу повідомив в інтерв'ю програмі Tot Costa на Catalunya Ràdio, що за домашній матч із Реалом "блаугранас" досягли доходу, близького до восьми мільйонів євро. При цьому Гіу наголосив, що стадіон Монжуїк вміщує вдвічі менше вболівальників, ніж Камп Ноу.

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Як зазначає AS, Жулі "забув додати", що "частина цього доходу, якою б маленькою вона не була, надходить від продажу квитків на місця, що мають дуже обмежений огляд: видно лише від 40% до 80% поля". Загалом Барселоною було продано 640 таких квитків за заниженою ціною.

Матч між Барселоною і Реалом (1:2) відвідали 50 112 глядачів.

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