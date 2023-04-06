Главным героем Класико стал нападающий Реала Карим Бензема – первый игрок "бланкос" после легендарного Пушкаша, которому удалось оформить хет-трик на Камп Ноу. В составе Барсы "отличилась" вся команда, в частности, Франк Кесье, который привез пенальти на ровном месте.

Реал вышел в финал Кубка Короля, уничтожив Барселону на Камп Ноу – Бензема оформил первый хет-трик в Классико

Барса, которая в турнирной таблице Ла Лиги опережает Мадрид на 12 очков, во второй раз не пробилась в финал Кубка Короля. Испанская пресса поставила на каталонцах унизительное клеймо: "не конкурентная команда в больших матчах".

Разбор самых горячих моментов игры можно посмотреть на Youtube-канале "Футбол 24".