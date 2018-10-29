Барселона – Реал: анонс матча

Барселона принимает Реал в центральном матче 10 тура чемпионата Испании и всего европейского уикенда. Анонс Эль Классико читайте на "Футбол 24".

Барселона – Реал

28 октября, 17:15, Барселона, Камп Ноу

Главный арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Величайшее шоу планеты возвращается. Уже сегодня мир разделится на две враждующие части – сторонников Барселоны и Реала. Камп Ноу принимает Эль Классико №200 в истории испанского футбола. 650 миллионов зрителей в 183-х странах оторвутся от своих повседневных дел, чтобы прилипнуть к экранам телевизоров, поддерживая главных антагонистов игры, которая по праву считается королем спорта.

Последний шанс Лопетеги

Мадридский гранд переживает смутные времена. 7 место и 14 очков – Реал последний раз демонстрировал столь ужасные результаты почти 17 лет назад. Команда Лопетеги не побеждает на внутренней арене четыре матча подряд, потерпев три поражения (Севилья, Алавес, Леванте) и еще один раз расписав ничью (Атлетико). Перед Эль Классико "бланкос" уступили скромному Леванте, а Лопетеги фактически оказался на "электрическом стуле", ожидая приговора со стороны Флорентино Переса. По слухам, президент Реала хотел уволить тренера после фиаско с "лягушатами", однако генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес уговорил Флорентино дать Лопетеги последний шанс.

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Судьба баскского специалиста, который якобы имеет полную поддержку со стороны игроков Реала, будет решаться именно на Камп Ноу. Если Реал проигрывает в логове своего главного соперника, то Лопетеги почти гарантированно будет отправлен в отставку. Похожим образом свою должность потерял три года назад Рафа Бенитес, которому Перес не простил 0:4 на Сантьяго Бернабеу. Зато, потенциальная победа "сливочных" может немного продлить Лопетеги жизнь. По крайней мере сейчас очень сложно найти прецедент, чтобы тренера мадридского гранда увольняли после триумфа над Барселоной.

Вальверде также в зоне риска

Наставник Барселоны не может чувствовать себя в полной безопасности. Такие матчи как Эль Классико выполняют роль своеобразной лакмусовой бумажки. Несколько недель назад, когда "блаугранас" попали в игровую яму, не побеждая четыре матча подряд, каталонские СМИ уже писали о потенциальных наследниках "Муравья". Более того, президент Барсы Хосеп Бартомеу перед визитом Реала раскрыл некоторые интересные подробности контракта Вальверде. Оказывается, что клуб имеет полное право разорвать соглашение, действующее до 2020 года, уже следующим летом без всякой компенсации.

После побед над Севильей и Интером тренер Барсы сильно укрепил свои позиции. Команда лидирует в Примере и практически обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Впрочем, возможное фиаско в Классико может заставить правящую хунту каталонского клуба вновь задуматься над будущим Вальверде. Бартомеу и Ко считают, что поражение от нынешнего Реала – просто преступление.

Первое Эль Классико без Месси и Роналду 11 лет спустя

Главная футбольная битва планеты потеряла свои самые большие активы. Впервые с сезона 2007/08 Эль Классико прогремит без Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец пропустит игру из-за перелома руки, а португалец решил искать лучшей судьбы на Апеннинах.

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Месси и Роналду на обоих наколотили 44 мяча в противостояниях между Барсой и Реалом. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории Эль Классико, отметившись в воротах мадридского гранда 26 раз. Зато КР7 огорчил каталонцев 18-ю голами в 30-ти матчах. Кто же будет забивать в Эль Классико без двух выдающихся мастеров? Этот вопрос приобретает особую актуальность еще и из-за низкой результативности Луиса Суареса и Карима Бензема – оба забили в Примере лишь по 4 гола.

Кадры

Вальверде и Лопетеги имеют настоящую головную боль с выбором стартового состава. Наставник Барселоны, прежде всего, должен определиться с заменой травмированному Месси. В матче против Интера он сделал неожиданное ставку на Рафинью Алькантару, которая полностью себя оправдала. Однако "Муравей" может перейти и на более оборонительную схему, сыграв с одним форвардом и насытив центр поля с помощью Серхи Роберто или Видаля. Каталонские СМИ пока склоняются к варианту с бразильцем, который был успешно протестирован в Лиге чемпионов. Кроме этого, травмы Умтити и Вермалена не оставляют Вальверде выбора с парой центрбеков – компанию Пике составит молодой Лангле.

Лопетеги оказался перед двойной дилеммой – защита и центр поля. Правый латераль команды Дани Карвахаль, скорее всего, не успеет набрать соответствующие кондиции после травмы. На его место претендуют сразу три исполнителя – Начо, Одриосола и Васкес. А вот в средней линии баскский специалист выбирает идеального партнера для трио Каземиро-Кроос-Модрич. Иско находится на поул-позишн, однако Асенсио и Себальос также имеют неплохие шансы попасть в старт.

Ориентировочные составы команд:

Барселона: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Рафинья, Коутиньо, Суарес

Реал: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бэйл, Бензема

Прогноз "Футбол 24" – 2:1