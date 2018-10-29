Каким был футбол времен последнего Эль Классико без Месси и Роналду: Милан – чемпион Европы, Зидан – самый дорогой игрок

Барселона и Реал проведут почти уникальный поединок на Камп Ноу в рамках 10 тура Ла Лиги. Впервые за последнюю декаду наиболее принципиальное противостояние планеты прогремит без двух лучших игроков планеты – Лео Месси и Криштиану Роналду.

23 декабря 2007 состоялось последнее Эль Классико без двух главных антагонистов современного футбола. Месси пропускал тот матч из-за травмы, а Роналду еще выступал за Манчестер Юнайтед. Реал благодаря голу Жулио Баптишты праздновал победу на Камп Ноу со счетом 1:0 и сделал весомый шаг к будущему чемпионству.

Месси из-за травмы выбыл на 3 недели и пропустит Эль Класико

После этого Роналду и Месси регулярно делали шоу в самом большом футбольном спектакле планеты, а зрители по всему миру залипали у экранов телевизоров, чтобы посмотреть на игру двух величайших мастеров. Немало фанов уже не помнят, каким был футбол на момент последнего матча Барселона – Реал, когда в нем не участвовали ни Лео, ни Криштиану.

Что происходило с игрой миллионов 11 лет назад, напоминает "Футбол 24":

Криштиану Роналду выступал за Манчестер Юнайтед и только начинал мечтать о переходе в мадридский гранд. Лучшим бомбардиром Реала в сезоне 2007/08 стал Рауль, который забил мизерные для Криштиану 18 голов, опередив на два точных выстрела своего партнера Руда ван Нистелроя.

Месси мог похвастаться лишь двумя серьезными рекордами: самый молодой автор гола в футболке сборной Аргентины (18 лет) и самый молодой автор гола в истории Эль Классико (19 лет).

Зинедин Зидан гордился статусом самого дорогого футболиста планеты. В 2001 году Реал выложил за него почти 77 млн евро. Сейчас легендарный француз занимает лишь 16 место в списке самых дорогих трансферов всех времен.

Милан был лучшей командой Европы. В 2007 году "россонери", которые сейчас переживают смутные времена, выиграли свою последнюю Лигу чемпионов. Благодаря дублю Филиппо Индзаги команда Анчелотти победила Ливерпуль в афинском финале со счетом 2:1. За неделю до декабрьского Эль Классико Милан еще и обыграл Бока Хуниорс в решающем матче клубного чемпионата мира. Андрей Шевченко тогда выступал за Челси, перебравшись в Лондон после ЧМ-2006.

Месси и Роналду не выиграли ни одного "Золотого мяча". В 2007 году престижную награду одержал Кака, а после этого ее получали только аргентинец и португалец (по 5 раз).

Реал имел в клубном музее "всего" 9 побед в Кубке / Лиге чемпионов. Юбилейный десятый трофей Мадрид завоевал в сезоне 2013/14. Впоследствии "бланкос" выиграли еще три "ушастые" кубки под руководством Зизу.

Барса ни разу не выигрывала "требл". Впервые каталонцы оформили золотой хет-трик, выиграв Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Испании в 2009 году под руководством Гвардиолы. В 2015-м этот подвиг повторил Луис Энрике.

Дэвид Бекхэм перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси. Один из легендарных игроков эпохи "галактикос" покинул Реал в июне 2007 года – за 5 месяцев до декабрьского Эль Классико.

Шустер тренировал Реал, а Райкард возглавлял Барселону. Немецкий специалист расторг контракт с Хетафе, чтобы заменить Капелло на посту тренера "бланкос". Райкард проводил свой последний сезон в каталонском клубе.

Эрнесто Вальверде тренировал принципиального соперника Барселоны по дерби –Эспаньол. Прежде чем возглавить каталонский гранд, "муравей" работал с Олимпиакосом, Вильярреалом, Валенсией и Атлетиком.

Лопетеги после неудачного опыта с Райо Вальекано (2003 год) вообще не работал в должности главного тренера. Баскский специалист возглавил Кастилью в 2008 году, однако, не сумев повысить команду в классе, был уволен уже через сезон.

Бразильскому вундеркинду Реала Винисиусу было только 7 лет. Сейчас он – самый молодой футболист в составе мадридского гранда (18 лет). За победным голом одного из своих кумиров Жулио Баптишты на Камп Ноу он наблюдал с экрана телевизора.

Ужас Ярмоленко и Месси, мадридская руина, фантастическая Боруссия и скандальный Моуринью: главные итоги евроуикенда