Барселона – Реал: анонс матчу

Барселона приймає Реал у центральному матчі 10 туру чемпіонату Іспанії та всього європейського вікенду. Анонс Ель Класіко читайте на "Футбол 24".

Барселона – Реал

28 жовтня, 17:15, Барселона, Камп Ноу

Головний арбітр: Хосе Марія Санчес Мартінес

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Найбільше шоу планети повертається. Вже сьогодні світ розділиться на два ворогуючі табори – прихильників Барселони та Реала. Камп Ноу приймає Ель Класіко №200 в історії іспанського футболу. 650 мільйонів глядачів у 183-х країнах відірвуться від своїх повсякденних справ, щоб прилипнути до екранів телевізорів, підтримуючи головних антагоністів гри, яка по праву вважається королем спорту.

Останній шанс Лопетегі

Мадридський гранд переживає смутні часи. 7 місце та 14 очок – Реал востаннє демонстрував настільки жахливі результати майже 17 років тому. Команда Хулена Лопетегі не перемагає на внутрішній арені чотири матчі поспіль, зазнавши трьох поразок (Севілья, Алавес, Леванте) та ще одного разу розписавши нічию (Атлетіко). Перед Ель Класіко "бланкос" поступились скромному Леванте, а Хулен Лопетегі фактично опинився на "електричному стільці", очікуючи вироку з боку Флорентіно Переса. За чутками, президент Реала хотів звільнити тренера після фіаско з "жабенятами", однак генеральний директор клубу Хосе Анхель Санчес вмовив Флорентіно дати Лопетегі останній шанс.

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Доля баскського фахівця, який начебто має повну підтримку з боку гравців Реала, вирішуватиметься саме на Камп Ноу. Якщо Реал програє у лігві свого запеклого суперника, то Лопетегі майже гарантовано буде відправлений у відставку. Схожим чином свою посаду втратив три роки тому Рафа Бенітес, якому Перес не пробачив 0:4 на Сантьяго Бернабеу. Натомість, потенційна перемога "вершкових" може трохи продовжити Лопетегі життя. Принаймні зараз дуже складно знайти прецедент, щоб тренера мадридського гранда звільняли після тріумфу над Барселоною.

Вальверде також у зоні ризику

Наставник Барселони не може почуватись у цілковитій безпеці. Такі матчі як Ель Класіко виконують роль своєрідного лакмусового папірця. Декілька тижнів тому, коли "блаугранас" потрапили в ігрову яму, не перемагаючи чотири матчі поспіль, каталонські ЗМІ вже писали про потенційних спадкоємців "Мурахи". Більше того, президент Барси Жозеп Бартомеу перед візитом Реала розкрив деякі цікаві подробиці контракту Вальверде. Виявляється, що клуб має повне право розірвати угоду, чинну до 2020 року, вже наступного літа без будь-якої компенсації.

Після перемог над Севільєю та Інтером керманич Барси сильно зміцнив свої позиції. Команда лідирує у Прімері та практично забезпечила собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів з першого місця. Втім, потенційне фіаско в Класіко може змусити правлячу хунту каталонського клубу знову замислитись над майбутнім Вальверде. Бартомеу та Ко вважають, що поразка від нинішнього Реала – просто злочин.

Перше Ель Класіко без Мессі та Роналду 11 років потому

Найзапекліша футбольна битва планети втратила свої найбільші активи. Вперше з сезону 2007/08 Ель Класіко прогримить без Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Аргентинець пропустить гру через перелом руки, а португалець вирішив шукати кращої долі на Апеннінах.

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Мессі та Роналду на обох наколотили 44 м'ячі у протистояннях між Барсою та Реалом. Аргентинець є найкращим бомбардиром в історії Ель Класіко, відзначившись у воротах мадридського гранда 26 разів. Натомість КР7 засмутив каталонців 18-ма голами у 30-ти матчах. Хто ж забиватиме у Ель Класіко без двох видатних майстрів? Це питання набуває особливої актуальності ще й через низьку результативність Луїса Суареса і Каріма Бензема – обоє забили у Прімері лише по 4 голи.

Кадри

Вальверде та Лопетегі мають справжній головний біль з вибором стартового складу. Наставник Барселони, насамперед, повинен визначитись із заміною травмованому Мессі. У матчі проти Інтера він зробив несподівану ставку на Рафінью Алькантару, яка повністю себе виправдала. Однак "Мураха" може перейти й набільш оборонну схему, зігравши з одним форвардом та наситивши центр поля за допомогою Серхі Роберто або Відаля. Каталонські ЗМІ наразі схиляються до варіанту з бразильцем, який був успішно протестований у Лізі чемпіонів. Крім цього, травми Умтіті та Вермалена не залишають Вальверде вибору з парою центрбеків – компанію Піке складе молодий Лангле.

Лопетегі опинився перед подвійною дилемою – захист та центр поля. Правий латераль команди Дані Карвахаль, найпевніше, не встигне набрати відповідні кондиції після травми. На його місце претендують одразу три виконавці – Начо, Одріосола та Лукас Васкес. А ось у середній лінії баскський фахівець обирає ідеального партнера для тріо Каземіро-Кроос-Модріч. Іско перебуває на поул-позишн, однак Асенсіо та Себальйос також мають непогані шанси потрапити до старту.

Орієнтовні склади команд:

Барселона: тер Штеген, Серхі Роберто, Піке, Лангле, Альба, Бускетс, Ракітіч, Артур, Рафінья, Коутінью, Суарес

Реал: Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Марсело, Каземіро, Кроос, Модріч, Іско, Бейл, Бензема

Прогноз "Футбол 24" – 2:1