Моуринью может заменить Лопетеги и еще 4 потенциальные тренеры Реала по версии испанских СМИ

Мадридский Реал интенсивно работает над поиском замены Лопетеги, судьба которого решится в матчах с Викторией и Барселоной. "Футбол 24" рассказывает о главных претендентах на тренерский мостик мадридского гранда.

Жозе Моуринью

Ведущее издание Испании El Pais называет португальского специалиста приоритетным вариантом в шорт-листе президента Реала Флорентино Переса. По указанию босса "бланкос" генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес вроде бы уже провел предварительные переговоры с наставником Манчестер Юнайтед. Королевский клуб стремится воспользоваться непростой ситуацией "Особенного", который до сих пор находится на волоске от увольнения. Реал готов платить своему бывшему тренеру 12 млн евро в год.

Почему Реал не увольняет Лопетеги, хотя переживает одну из мрачнейших серий в истории – Перес нашел неожиданный вариант

Сантьяго Солари

Marca считает, что аргентинский специалист, который сейчас работает с дублем Реала, может повторить путь Зинедина Зидана. Последний, напомним, в патовой ситуации заменил Рафу Бенитеса и стал лучшим тренером в новейшей истории Мадрида. 42-летний аргентинец, отыграв за "бланкос" пять сезонов (2000-2005), хорошо знает внутреннюю кухню клуба. Однако лидеров Реала настораживает тесная связь Солари с руководством. Рамос и компания боятся, что аргентинец будет докладывать Пересу обо всем, что происходит в раздевалке.

"Мы – профессионалы и работаем здесь для того, чтобы помогать клубу. Мы должны это делать не только в хорошие времена, но и в сложные периоды", – ответил Солари на слухи о своем возможном назначении.

Гути

Легендарного плеймейкера сватает на тренерский мостик Реала издание AS. Кандидатуру 41-летнего экс-наставника молодежной команды "бланкос" U-19 якобы поддерживают Рамос, Марсело и Лука Модрич.

Гути провел более 500 матчей в футболке королевского клуба, выиграв три Лиги чемпионов и еще пять раз триумфировав в Примере. Единственным недостатком молодого специалиста боссы Реала считают взрывной характер и отсутствие опыта работы на такой серьезной должности.

Антонио Конте

Представители Реала провели два раунда телефонных переговоров с итальянским тренером, уверяет Mundo Deportivo. В мадридском гранде высоко оценивают профессиональные качества Конте, который выигрывал чемпионаты Италии и Англии. Антонио находится без работы после увольнения из Челси, поэтому его назначение должно стать финансово выгодным для "бланкос". Сам специалист якобы уже выразил готовность работать на Сантьяго Бернабеу.

Роберто Мартинес

Каталонский специалист замыкает список потенциальных преемников Лопетеги. Главный тренер сборной Бельгии импонирует некоторым представителям руководства Реала, но Флорентино Перес пока скептически оценивает его кандидатуру.

Авторитетный испанский журналист Хосеп Педрерол считает, что приглашение Мартинеса могло бы ускорить переезд Эдена Азара на Сантьяго Бернабеу. Таким образом Мадрид мог бы убить сразу двух зайцев – назначить тренера, который пропагандирует красивый футбол, и подписать при его поддержке свою давнюю трансферную цель.