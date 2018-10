Барселона – Интер: Месси аплодирует Рафинье, Артур копирует Хави, или Почему "блаугранас" – команда не одного игрока

Барселона сыграла с Интером в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч Барселона – Интер начался в 22:00 по киевскому времени. Каталонцы победили со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Альбы.

Барселона – Интер – видео голов и обзор матча

Каталонский гранд, ослабленный потерей Лео Месси, очень робко начал поединок, не спеша штурмовать ворота Хандановича. Более того, первый полумомент во встрече создали гости. Тер Штеген, которого многие считают лучшим голкипером мира прямо сейчас, подарил мяч Перишичу, а хорват ударом с 40 метров не попал в створ.

Барселона – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Дебютные 15 минут матча на Камп Ноу прошли в полной тишине. Барселона преимущественно контролировала сферу в центре поля, тогда как Интер ждал своего шанса на контратаках. Тактика "нерадзури" едва не сработала, когда Перишич выполнил прострельную передачу с левого фланга, а Икарди, сыграв на опережение, пробил выше ворот.

Барселона впервые серьезно побеспокоила Хандановича на 18-й минуте. Коутиньо выполнил навесную передачу с углового, Лангле пробил головой –словенский кипер, выставив ногу, спас свою команду от пропущенного мяча.

После этого наступил звездный час Рафиньи. Бразилец, неожиданно появившись в старте вместо травмированного Месси, дважды безуспешно пристреливается к воротам Хандановича, а потом все-таки забил после блестящей передачи Суареса. Алькантара-младший, за мгновение до гола начав атаку перехватом мяча в центре поля, отличился ударом с линии вратарской.

Команда Спалетти активно начала второй тайм и едва не восстановила паритет на 50-й минуте. Политано выполнил удар-передачу под дальнюю штангу, а тер Штеген кончиками пальцев перевел сферу на угловой.

Барса, справившись с высоким прессингом "нерадзури", перехватила инициативу и провела сразу две потенциально голевые атаки. Ханданович был вынужден демонстрировать свое мастерство после ударов Суареса и Лангле с близкого расстояния. А потом уже Коутиньо лишь чудом не удвоил преимущество хозяев, попав в перекладину.

Полное доминирование подопечных Вальверде таки привело ко второму голу на 83-й минуте поединка. Альба, получив прекрасную разрезную передачу от Ракитича, ворвался в штрафную Интера и пробил мимо Хандановича. 2:0 – Барселона празднует убедительную победу даже без Лео Месси.

Каталонцы набирают 9 очков и уверенно лидируют в своей группе, опережая Интер на три пункта.

Месси аплодирует Рафинье

Эрнесто Вальверде обманул всех. Пока испанские СМИ гадали, кто заменит травмированного Лео Месси в матче против Интера – Дембеле или Малком, наставник Барсы сделал неожиданный выбор в пользу Рафиньи. "Муравей" рискнул и попал в яблочко. Бразилец, который редко попадает в стартовый состав каталонцев, провел очень приличный поединок, забив победный гол. 25-летний атакующий хавбек удачно комбинировал с партнерами, регулярно вырывался на ударные позиции и помогал в отборе. Именно благодаря перехвату мяча в центре поля бразилец начал голевую атаку, которую сам же и завершил.

Рафинье понадобилось 18 матчей (530 минут), чтобы забить свой первый гол в Лиге чемпионов. Правда, свой выстраданный мяч сын Мазинью решил не праздновать из уважения к "нерадзури", за которых выступал на правах аренды. Бразильцу аплодировал даже Лео Месси, просматривая матч с трибуны Камп Ноу.

