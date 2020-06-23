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Барселона – Атлетик: онлайн-трансляция матча, в котором каталонцы могут вернуть лидерство Ла Лиги

22:55 - Читати українською
Барселона – Атлетик: онлайн-трансляция матча, в котором каталонцы могут вернуть лидерство Ла Лиги
Барселона – Атлетік: стартові склади на матч Ла Ліги

Барселона в рамках очередного тура Ла Лиги принимает Атлетик. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 30-го тура Ла Лиги Барселона – Атлетик начался в 23:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Видаль – Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Пенья, Куэнка, Брейтвейт, Фирпо, Пуч, Кольядо, Фати, Араухо, Чуми, Мончу

Атлетик: Симон – де Маркос, Альварес, Нуньес, Баленсиага – Лопес, Весга – Лекуэ, Сансет, Кордоба – Уильямс

Запасные: Эррерин, Вивиан, Капа, Мартинес, Муниаин, Д. Гарсия, Сан Хосе, Ларасабель, Р. Гарсия, Венседор, Кодро, Вильялибре

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