Реал Мадрид со скандалом победил Реал Сосьедад – "сливочные" обошли Барселону и возглавили турнирную таблицу Ла Лиги

Матч 30-го тура Ла Лиги между Реал Сосьедадом и мадридским Реалом завершился победой "королевского клуба", но не обошёлся без скандальных решений арбитра.

Зинедин Зидан после избиения Валенсии провёл ротацию состава, оставив на банке Менди, Асенсио и Азара, но бросив в бой Винисиуса, Марсело и даже Родригеса. В случае победы его коллектив возглавил бы турнирную таблицу Ла Лиги, поэтому права на ошибку у мадридского Реала не было. Гостям нужны были три очка.

"Сливочные" активно начали поединок, накрыв басков на чужой половине поля и уже на 2-й минуте создав первый момент – это Вальверде продрался на правый край штрафной и выкатил пас в центр под удар Винисиусу, однако Жуниор пробил мимо ворот. Как оказалось, это был последний опасный эпизод на ближайшие полчаса. Сосьедад выровнял игру, и болельщикам удалось увидеть всего по одному очень плохому выстрелу по воротам. Это больше напоминало типичный матч Атлетико, чем битву за лидерство в Примере.

"Королевский клуб" несколько активизировался лишь в последней трети первого тайма. Так, на 33-й минуте Вальверде разогнал контратаку с пасом на левый край штрафной под удар Бензема, однако выстрел Карима парировал Ремиро. На 35-й Каземиро пробил с дистанции в руки вратаррю, а на 42-й Винисиус, пробившись на левый угол штрафной, убрал защитника и мощно бахнул под перекладину – получилось по центру, Ремиро справился. У Сосьедада можно вспомнить разве что дальний удар Ле Нормана после выноса с углового, но это было катастрофически слабо и неточно.

Первый тайм завершился скучно и без голов, однако второй сразу же начался с весёлого. Уже на 48-й минуте Винисиус ворвался на левый край штрафной и пробил – удар заблокировали, но арбитр свистнул пенальти за подножку от Льоренте. Оценить на повторах степень серьёзности контакта сложно, но это уже не имело значения – Рамос реализовал "11-метровый".

Через несколько минут Рамос столкнулся с Исаком, покинул поле, вернулся, походил и показал, что нужна замена. Она произошла на 60-й минуте – к тому времени моментов не возникало, но потом началась жара. Так, на 64-й Кроос нанёс сильный удар со средней дистанции, заставив Ремиро парировать перед собой, а Сосьедад на 68-й ответил неожиданным голом – это Янузай мощно выстрелил из-за пределов штрафной в правый угол.

Всё бы ничего, но взятие ворот отменили из-за пассивного офсайда, не дававшего Куртуа увидеть удар. По крайней мере, так думал арбитр, хотя это очень спорно.

Мадридцы быстро поняли, чем пахнут такие дела, и поэтому быстро забили второй. На 71-й минуте Бензема принял подачу с правого края штрафной на дальнюю штангу, обработав её плечом, а затем убежал от двух защитников на рывке, пробив в противоход Ремиро – 0:2! Баски апеллировали к игре рукой, но вряд ли она там была.

Моментов в игре после этого гола не возникало, однако Сосьедад не сдавался и лез вперёд даже ценой раскрытия зон для контратак Реала. В конце концов, хозяева добились своего на 84-й минуте, когда Мерино принял диагональ Лопеса на левый край штрафной и мощно пробил под перекладину вторым касанием – 1:2! Впрочем, развить успех баски не смогли. Аж на 90+4-й минуте им удалось напугать мадридцев ударом головой мимо правой штанги в исполнении Элустондо, однако это был единственный момент Сосьедада конце встречи. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Мадрида.

Таким образом, Реал набрал 65 зачётных баллов, поравнявшись очками с Барселоной и обойдя каталонцев благодаря лучшей статистике личных встреч. Мадридцы возглавляют Ла Лигу, а Сосьедад, оставшись с 47 пунктами, держится на восьмой строчке.