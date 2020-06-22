toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ МАДРИД ДЕСНА - ЗАРЯ АТАЛАНТА - САССУОЛО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал Мадрид со скандалом победил Реал Сосьедад – "сливочные" обошли Барселону и возглавили турнирную таблицу Ла Лиги

01:02 - Читати українською
Реал Мадрид со скандалом победил Реал Сосьедад – "сливочные" обошли Барселону и возглавили турнирную таблицу Ла Лиги
Реал Сосьедад – Реал Мадрид: отчет на матч Ла Лиги

Матч 30-го тура Ла Лиги между Реал Сосьедадом и мадридским Реалом завершился победой "королевского клуба", но не обошёлся без скандальных решений арбитра.

84’ Микель Мерино
 
Серхио Рамос 50’
Карим Бензема 71’
50’ Серхио Рамос
71’ Карим Бензема
84’ Микель Мерино

Зинедин Зидан после избиения Валенсии провёл ротацию состава, оставив на банке Менди, Асенсио и Азара, но бросив в бой Винисиуса, Марсело и даже Родригеса. В случае победы его коллектив возглавил бы турнирную таблицу Ла Лиги, поэтому права на ошибку у мадридского Реала не было. Гостям нужны были три очка.

"Сливочные" активно начали поединок, накрыв басков на чужой половине поля и уже на 2-й минуте создав первый момент – это Вальверде продрался на правый край штрафной и выкатил пас в центр под удар Винисиусу, однако Жуниор пробил мимо ворот. Как оказалось, это был последний опасный эпизод на ближайшие полчаса. Сосьедад выровнял игру, и болельщикам удалось увидеть всего по одному очень плохому выстрелу по воротам. Это больше напоминало типичный матч Атлетико, чем битву за лидерство в Примере.

"Королевский клуб" несколько активизировался лишь в последней трети первого тайма. Так, на 33-й минуте Вальверде разогнал контратаку с пасом на левый край штрафной под удар Бензема, однако выстрел Карима парировал Ремиро. На 35-й Каземиро пробил с дистанции в руки вратаррю, а на 42-й Винисиус, пробившись на левый угол штрафной, убрал защитника и мощно бахнул под перекладину – получилось по центру, Ремиро справился. У Сосьедада можно вспомнить разве что дальний удар Ле Нормана после выноса с углового, но это было катастрофически слабо и неточно.

Первый тайм завершился скучно и без голов, однако второй сразу же начался с весёлого. Уже на 48-й минуте Винисиус ворвался на левый край штрафной и пробил – удар заблокировали, но арбитр свистнул пенальти за подножку от Льоренте. Оценить на повторах степень серьёзности контакта сложно, но это уже не имело значения – Рамос реализовал "11-метровый".

Через несколько минут Рамос столкнулся с Исаком, покинул поле, вернулся, походил и показал, что нужна замена. Она произошла на 60-й минуте – к тому времени моментов не возникало, но потом началась жара. Так, на 64-й Кроос нанёс сильный удар со средней дистанции, заставив Ремиро парировать перед собой, а Сосьедад на 68-й ответил неожиданным голом – это Янузай мощно выстрелил из-за пределов штрафной в правый угол.

Всё бы ничего, но взятие ворот отменили из-за пассивного офсайда, не дававшего Куртуа увидеть удар. По крайней мере, так думал арбитр, хотя это очень спорно.

Мадридцы быстро поняли, чем пахнут такие дела, и поэтому быстро забили второй. На 71-й минуте Бензема принял подачу с правого края штрафной на дальнюю штангу, обработав её плечом, а затем убежал от двух защитников на рывке, пробив в противоход Ремиро – 0:2! Баски апеллировали к игре рукой, но вряд ли она там была.

Моментов в игре после этого гола не возникало, однако Сосьедад не сдавался и лез вперёд даже ценой раскрытия зон для контратак Реала. В конце концов, хозяева добились своего на 84-й минуте, когда Мерино принял диагональ Лопеса на левый край штрафной и мощно пробил под перекладину вторым касанием – 1:2! Впрочем, развить успех баски не смогли. Аж на 90+4-й минуте им удалось напугать мадридцев ударом головой мимо правой штанги в исполнении Элустондо, однако это был единственный момент Сосьедада конце встречи. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Мадрида.

Таким образом, Реал набрал 65 зачётных баллов, поравнявшись очками с Барселоной и обойдя каталонцев благодаря лучшей статистике личных встреч. Мадридцы возглавляют Ла Лигу, а Сосьедад, оставшись с 47 пунктами, держится на восьмой строчке.

blog_ava
Шахтер победил Александрию и досрочно стал чемпионом Украины – урок успеха, тревога перед ЛЕ и неосторожность "горняков"
21 июня
1644
Теги
Испания Главное Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
23
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук