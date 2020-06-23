toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ТОТТЕНХЕМ - ВЕСТ ХЕМ ДИНАМО - КОЛОС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Барселона – Атлетік: онлайн-трансляція матчу, в якому каталонці можуть повернути лідерство Ла Ліги

22:55 - Читать на русском
Барселона – Атлетік: онлайн-трансляція матчу, в якому каталонці можуть повернути лідерство Ла Ліги
Барселона – Атлетік: стартові склади на матч Ла Ліги

Барселона в рамках чергового туру Ла Ліги приймає Атлетік. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 30-го туру Ла Ліги Барселона – Атлетік розпочався о 23:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Де Йонг хоче повернутись в Нідерланди – зірковий хавбек звинуватив лікарів Барселони у халатності

Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Відаль – Мессі, Суарес, Грізманн

Запасні: Нето, Пенья, Куенка, Фірпо, Брейтвейт, Ракітіч, Пуч, Кольядо, Фаті, Араухо, Чумі, Мончу

Атлетік: Сімон – де Маркос, Альварес, Нуньєс, Баленсіага – Лопес, Весга – Лекуе, Сансет, Кордоба – Вільямс

Запасні: Еррерін, Вівіан, Капа, Мартінес, Муніаін, Д. Гарсія, Сан Хосе, Ларасабель, Р. Гарсія, Венседор, Кодро, Вільялібре

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид: скандальний, але безпомилковий арбітраж, сіренька перемога "бланкос" і незамінний Рамос

blog_ava
"Браво, федерація": гравці Зорі пригадали Луческу за мотивами матчу Динамо – Колос
09:18
9619
Теги
Іспанія Головне Атлетік Атлетік Барселона Барселона Барселона - Атлетік
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
22
хв
Кремінь
18:00
Минай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук