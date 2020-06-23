Барселона – Атлетік: онлайн-трансляція матчу, в якому каталонці можуть повернути лідерство Ла Ліги

Барселона в рамках чергового туру Ла Ліги приймає Атлетік. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 30-го туру Ла Ліги Барселона – Атлетік розпочався о 23:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, Відаль – Мессі, Суарес, Грізманн
Запасні: Нето, Пенья, Куенка, Фірпо, Брейтвейт, Ракітіч, Пуч, Кольядо, Фаті, Араухо, Чумі, Мончу
Атлетік: Сімон – де Маркос, Альварес, Нуньєс, Баленсіага – Лопес, Весга – Лекуе, Сансет, Кордоба – Вільямс
Запасні: Еррерін, Вівіан, Капа, Мартінес, Муніаін, Д. Гарсія, Сан Хосе, Ларасабель, Р. Гарсія, Венседор, Кодро, Вільялібре
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