Де Йонг хочет вернуться в Нидерланды – звездный хавбек обвинил врачей Барселоны в халатности

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг убежден, что Нидерланды впереди Испании по уровню медицины.

Нидерландский талант Фрэнки де Йонг считает, что врачи каталонского клуба поставили ему неверный диагноз и просит у Барсы разрешение отправиться на лечение на родину, сообщает Radio Catalunya.

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Ранее в лагере "блаугранас" сообщили о травме камбаловидной мышцы, что оставит 23-летнего футболиста вне игры на несколько недель.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фрэнки провел 27 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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