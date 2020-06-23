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Де Йонг хочет вернуться в Нидерланды – звездный хавбек обвинил врачей Барселоны в халатности

14:29 - Читати українською
Де Йонг хочет вернуться в Нидерланды – звездный хавбек обвинил врачей Барселоны в халатности
Фрэнки де Йонг / Фото PTI

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг убежден, что Нидерланды впереди Испании по уровню медицины.

Нидерландский талант Фрэнки де Йонг считает, что врачи каталонского клуба поставили ему неверный диагноз и просит у Барсы разрешение отправиться на лечение на родину, сообщает Radio Catalunya.

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Ранее в лагере "блаугранас" сообщили о травме камбаловидной мышцы, что оставит 23-летнего футболиста вне игры на несколько недель.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Фрэнки провел 27 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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Теги
Испания Барселона Барселона Фрэнки Фрэнки де Йонг
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