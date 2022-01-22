Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини позволит Марио Балотелли снова зарекомендовать себя в сборной Италии и вызовет его на ближайший сбор команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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В последний раз Марио играл за национальную команду еще в 2018 году. С этого времени успел поиграть за Марсель, Брешию, Монцу и Адану Демирспор. Скандальный форвард провел 36 поединков в футболке сборной Италии во всех турнирах и отличился 14-ю голами.

В нынешнем сезоне Балотелли сыграл в 20-ти матчах, в которых отличился 8-ю голами и 4-мя ассистами.

Напомним, итальянцы будут играть в марте стыковые матчи за выход на ЧМ-2022, первым соперником команды Манчини станет Северная Македония.

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