Петраков перекрестился, Шотландия готовится к смерти, а Украина не является фаворитом: реакция соцсетей на жребий ЧМ
Футбол 24 собрал первую реакцию на результат жеребьевки сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2022.
Признайтесь, что вы выдохнули. В полуфинале плей-офф "сине-желтые" сыграют на выезде с Шотландией. Если победим, в финале сойдемся с триумфатором пары Уэльс – Австрия. Не все так плохо, ведь могли попасть на более сильных Италию или Португалию.
Кажется, все карты сложились в пользу Украины и она должна выходить на чемпионат мира в Катаре. Не торопитесь радоваться – все, к сожалению, неоднозначно.
Украина узнала соперников в плей-офф квалификации ЧМ-2022 – лучший жребий из возможных
Именитый комментатор Дмитрий Джулай сразу обращает внимание на украинско-шотландский парадокс.
Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, – об аномалии, неоднозначности и главной проблеме "сине-желтых".
Комментатор Setanta Sports Игорь Бойко оценивает жребий критически: Украина никак не фаворит.
Александр Золотогорский, главный редактор FootballHub, выделяет приятное, хотя и очевидное.
Журналист Кирилл Крыжановский хвалит Шотландию и предсказывает команде Петракова адский прием.
Теперь больше позитива. Архивариус Артур Валерко, похоже, до сих пор не верит в результаты жеребьевки.
"Бомбардир" Роман Бебех держится положительной волны.
Одного слова от футбольного эксперта Вячеслава Заховайло достаточно. Более чем.
Спортивный тележурналист Руслан Свирин находился рядом с Александром Петраковым во время жребия. Реакция главного тренера – как у большинства украинцев.
Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, как обычно, с юмором. Главное, чтобы был повод наливать 24 марта!
Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия или Португалия пропустит Мундиаль