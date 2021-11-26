Признайтесь, что вы выдохнули. В полуфинале плей-офф "сине-желтые" сыграют на выезде с Шотландией. Если победим, в финале сойдемся с триумфатором пары Уэльс – Австрия. Не все так плохо, ведь могли попасть на более сильных Италию или Португалию.

Кажется, все карты сложились в пользу Украины и она должна выходить на чемпионат мира в Катаре. Не торопитесь радоваться – все, к сожалению, неоднозначно.

Украина узнала соперников в плей-офф квалификации ЧМ-2022 – лучший жребий из возможных

Именитый комментатор Дмитрий Джулай сразу обращает внимание на украинско-шотландский парадокс.

Сергей Тищенко , журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, – об аномалии, неоднозначности и главной проблеме "сине-желтых".

Комментатор Setanta Sports Игорь Бойко оценивает жребий критически: Украина никак не фаворит.

Александр Золотогорский , главный редактор FootballHub, выделяет приятное, хотя и очевидное.

Журналист Кирилл Крыжановский хвалит Шотландию и предсказывает команде Петракова адский прием.

Теперь больше позитива. Архивариус Артур Валерко , похоже, до сих пор не верит в результаты жеребьевки.

"Бомбардир" Роман Бебех держится положительной волны.

Одного слова от футбольного эксперта Вячеслава Заховайло достаточно. Более чем.

Спортивный тележурналист Руслан Свирин находился рядом с Александром Петраковым во время жребия. Реакция главного тренера – как у большинства украинцев.

Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк , как обычно, с юмором. Главное, чтобы был повод наливать 24 марта!