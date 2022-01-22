Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні дасть можливість Маріо Балотеллі знову зарекомендувати себе у збірній Італії та викличе його на найближчий збір команди, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Востаннє Маріо грав за національну команду ще у 2018-му. З цього часу встиг пограти за Марсель, Брешію, Монцу та Адану Демірспор. Скандальний форвард провів 36 поєдинків у футболці збірної Італії у всіх турнірах та відзначився 14 голами.

У нинішньому сезоні Балотеллі зіграв у 20-ти матчах, в яких відзначився 8-ма голами та 4-ма асистами.

Нагадаємо, італійці гратимуть у березні стикові матчі за вихід на ЧС-2022, першим суперником команди Манчіні стане Північна Македонія.

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