Ньюкасл в поисках усиления может решиться на трансфер Марио Балотелли.

Об интересе "сорок" заявил Мурат Санчак – президент турецкого Адана Демирспора, за который сейчас и выступает скандальный итальянец.

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"Ньюкасл рассматривал возможность подписания Балотелли, но пока они не сделали официального предложения. В его контракте есть пункт выкупа. Впрочем, я не могу раскрыть сумму", – цитирует Санчака Daily Mail.

Добавим, что 31-летний Балотелли проводит довольно неплохой сезон в Турции – 8 голов и 4 ассиста в 20 матчах. Нападающий хорошо знает АПЛ, поскольку раньше выступал за Ман Сити и Ливерпуль.

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