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Балотеллі варто повісити бутси на цвях, – агент

11:24 291 Читать на русском
Балотеллі варто повісити бутси на цвях, – агент
Маріо Балотеллі / Фото з відкритих джерел

Італійський агент Фуріо Валькареджі не бачить жодних перспектив у майбутньому скандального форварда Маріо Балотеллі.

"У минулому сезоні я б ще підписав Балотеллі, але на даний момент ситуація така, що йому краще закінчити з футболом.

Балотеллі не пустили на тренування Брешії

Думаю, його агенту Міно Райолі варто взяти на себе частину відповідальності, позаяк він повинен був допомогти Балотеллі. Замість цього він представляє його як великого чемпіона, а результати Маріо просто розчаровують", – сказав Валькареджі для TMW Radio.

Балотеллі нинішній сезон Серії А провів у складі Брешії, зіграв у 19-ти матчах та відзначився 5-ма голами.

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Теги
Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Брешія Брешія Італія Міно Райола
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