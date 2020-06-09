Балотелли не пустили на тренировку Брешии

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли продолжает борьбу со своим уже экс-клубом.

Итальянский форвард Марио Балотелли не смог попасть на сегодняшнюю тренировку команды, сообщает издание Football Italia.

"Он странный парень": президент Брешии подтвердил уход Балотелли

Скандальный футболист приехал на занятия, но не смог попасть на базу. Представители клуба не пустили Марио, поскольку его справка о болезни заканчивается только завтра. Разочарованный Балотелли вынужден был покинуть базу Брешии.

Напомним, ранее руководство клуба заявило, что разрывает контракт с одиозным форвардом – причиной такого шага стал, якобы, отказ 29-летнего футболиста от физических тестов, которые игроки обязаны проходить после длительных перерывов. Сам Марио заявил, что не появлялся на тренировках из-за болезни и даже выслал в офис Брешии справку о своей недееспособности.

Кроме того, Балотелли не согласен с решением клуба прекратить с ним сотрудничество и требует от "ласточек" финансовой компенсации за разрыв соглашения. В свою очередь Брешия отказывается платить форварду, поэтому игрок пригрозил обратиться в суд.

Супершанс Маліновського, столичний виклик для Роналду і план на "чорний день" – з чим повертається Серія А