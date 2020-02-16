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Балотелли шантажировала 17-летняя девушка из-за интимных отношений с форвардом

16:34 122 Читати українською
Балотелли шантажировала 17-летняя девушка из-за интимных отношений с форвардом
Марио Балотелли / Фото из открытых источников

Итальянский нападающий Марио Балотелли попал в очередной скандал.

Форвард Брешии стал жертвой шантажа со стороны 17-летней девушки, с которой ранее встречался, сообщает Football Italia со ссылкой на Giornale di Vicenza.

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Бывшая возлюбленная Марио обманула футболиста, заверив, что она совершеннолетняя. После этого девушка шантажировала 29-летнего нападающего, требуя у него 100 тысяч евро. Сейчас этот инцидент расследует полиция.

В текущем сезоне Серии А Балотелли провел 16 матчей, в которых отметился 5-ю голами.

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Теги
Италия Марио Балотелли Марио Балотелли Брешия Брешия Девушки футболистов
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