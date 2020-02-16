Балотеллі шантажувала 17-річна дівчина через інтимні стосунки з форвардом

Італійський нападник Маріо Балотеллі потрапив у черговий скандал.

Форвард Брешії став жертвою шантажу з боку 17-річної дівчини, з якою раніше зустрічався, повідомляє Football Italia з посиланням на Giornale di Vicenza.

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Колишня кохана Маріо обманула футболіста, запевнивши, що вона повнолітня. Після цього дівчина шантажувала 29-річного нападника, вимагаючи у нього 100 тисяч євро. Зараз цей інцидент розслідує поліція.

В поточному сезоні Серії А Балотеллі провів 16 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.

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