Нападающий Адана Демирспор Марио Балотелли продолжает убивать свою репутацию. Итальянец поддержал Палестину в конфликте с Израилем, несмотря на террористические атаки группировки ХАМАС по мирной стране.

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Как информирует Yenicag, Балотелли опубликовал в Instagram запись выступления премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана на Всемирном экономическом форуме в 2009 году в ответ на слова тогдашнего президента Израиля Шимона Переса о конфликте с Палестиной. "Я помню, как два бывших премьер-министра вашей страны говорили, что были рады въехать в Палестину на танках. Нахожу крайне печальным аплодисменты тому, что вы сказали. Многие люди были убиты. И я считаю, что это совершенно неправильно и негуманно", – произнёс Эрдоган в адрес Переса.

Напомним, сейчас Эрдоган является президентом Турции и тоже поддерживает Палестину в конфликте с Израилем.

После возвращения в Адана Демирспор Балотелли забил 2 мяча в 2 матчах чемпионата страны.

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