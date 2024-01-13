"Я не против России": экс-звезда Манчестер Сити опозорился безумными заявлениями из-за оказания помощи Украине
Джоуи Бартон в очередной раз подтвердил, что хороший футболист не всегда может адекватно ориентироваться в мировой политике.
Бывший полузащитник Манчестер Сити Джоуи Бартон попал в очередной скандал, увлекшись критикой политики Риши Сунака. 41-летний специалист агрессивно отреагировал на визит премьер-министра Великобритании в Киев, раскритиковав решение помогать Украине в борьбе с российским агрессором.
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Бартон в социальной сети Х (когда-то Твиттер) разразился скудоумными комментариями, демонстрируя абсолютное непонимание процессов в мире.
"СССР был нашим союзником во Второй мировой войне, разве нет? 27 миллионов жителей СССР погибли. Если бы не СССР, то, скорее всего, сейчас мы бы разговаривали на немецком. Не забывайте это".
"Эти украинцы настолько плохие? Я думаю, что эти деньги – это еще одна лишняя трата. Это расточительство, которое мы не можем себе позволить. Наша страна идет в пропасть. Кстати, я против Путина. Но я не против России", – написал Бартон в соцсети.
Напомним, накануне Великобритания объявила о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине с начала широкомасштабной войны. Кроме того, Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали историческое соглашение между странами о сотрудничестве в сфере безопасности.
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