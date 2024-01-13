Джоуи Бартон в очередной раз подтвердил, что хороший футболист не всегда может адекватно ориентироваться в мировой политике.

Бывший полузащитник Манчестер Сити Джоуи Бартон попал в очередной скандал, увлекшись критикой политики Риши Сунака. 41-летний специалист агрессивно отреагировал на визит премьер-министра Великобритании в Киев, раскритиковав решение помогать Украине в борьбе с российским агрессором.

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Бартон в социальной сети Х (когда-то Твиттер) разразился скудоумными комментариями, демонстрируя абсолютное непонимание процессов в мире.

"СССР был нашим союзником во Второй мировой войне, разве нет? 27 миллионов жителей СССР погибли. Если бы не СССР, то, скорее всего, сейчас мы бы разговаривали на немецком. Не забывайте это".

"Эти украинцы настолько плохие? Я думаю, что эти деньги – это еще одна лишняя трата. Это расточительство, которое мы не можем себе позволить. Наша страна идет в пропасть. Кстати, я против Путина. Но я не против России", – написал Бартон в соцсети.

Напомним, накануне Великобритания объявила о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине с начала широкомасштабной войны. Кроме того, Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали историческое соглашение между странами о сотрудничестве в сфере безопасности.

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Was the Soviet Union not an ally of ours in the Great War (WWI)



It was certainly an ally in WW2.



27 million Soviet people dying, suggest they did quite a bit of the heavy lifting.



If it wasn’t for those pesky Soviets, we’d likely be speaking German today.



Let’s not forget… — Joey Barton (@Joey7Barton) January 12, 2024

Are these Ukrainians this bad @georgegalloway ?



I think the money is another waste. A waste we cannot afford.



I agree this country is en route to the dogs.



Can you teach me more about this conflict?



I’m anti-Putin btw. Not anti-Russia.

https://t.co/vko1WFp8tH — Joey Barton (@Joey7Barton) January 13, 2024