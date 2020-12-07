Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли усилил клуб Серии B – Монцу.

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В команду Кристиана Брокки 30-летний форвард перешел на правах свободного агента, сообщает официальный сайт "бело-красных". Нападающий будет выступать за Монцу под номером 45. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в бразильский Васко да Гама, однако в итоге его агент Мино Райола договорился с Монцой.

В сезоне-2019/20 нападающий выступал за Брешию и в 19 матчах чемпионата Италии (16 – в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 желтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли поссорился с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

После 10 туров текущего розыгрыша Серии В Монца с 14 пунктами занимает 9-ю строчку турнирной таблицы.

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