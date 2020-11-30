"Балотелли хотел бы приехать сюда. Васко да Гама – второй клуб в мире после Реала по количеству трофеев. Я не думаю, что Марио будет здесь делать глупости, он уже достиг умственной зрелости.

Балотелли присоединился к клубу из 4-го итальянского дивизиона

Пока официально мы не можем никого подписать, но мы вели переговоры, обменивались электронными письмами. Мы уже обо всем договорились, остаются формальности. Надеюсь, что мы сможем все подписать 15 января. Васко нужен такой игрок, как Балотелли, а ему нужен такой клуб, как Васко да Гама. Для фанатов нашего клуба он будет, как Марадона", – цитирует функционера издание Football Italia.

Напомним, последним клубом Балотелли была Брешия, которую он со скандалом покинул летом.

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