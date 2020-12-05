Итальянский форвард Марио Балотелли может вернуться к работе в ближайшее время.

Несмотря на информацию об успешных переговорах с бразильским Васко да Гама, Балотелли решил остаться в Италии и присоединится к Монце, сообщает Sky Sport.

Васко да Гама подтвердил договоренность с Балотелли

По информации издания, Марио в понедельник пройдет медосмотр и подпишет контракт до конца сезона с опцией продления еще на одну кампанию. Балотелли призван помочь клубу, которым владеют Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони.

Интересно, что Марио станет очередным представителем Милана, которым ранее владел Берлускони. Сейчас в команде уже есть Габриэль Палетта и Кевин-Принс Боатенг, а тренирует коллектив Кристиан Брокки. После 9 туров нынешнего розыгрыша Серии В Монца занимает 8-ю строчку, дающую право сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион.

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