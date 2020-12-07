Колишній нападник збірної Італії Маріо Балотеллі підсилив клуб Серії B – Монцу.

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У команду Крістіана Броккі 30-річний форвард перейшов на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт "біло-червоних". Нападник виступатиме за Монцу під номером 45. Контракт з клубом укладено до 30 червня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Балотеллі був близький до переходу в бразильський Васко да Гама, однак у підсумку його агент Міно Райола домовився з Монцою.

У сезоні-2019/20 нападник виступав за Брешію і в 19 матчах чемпіонату Італії (16 – в основному складі) забив 5 м'ячів, а також отримав 9 жовтих карток і 1 червону. В ході сезону Балотеллі посварився з тренерським штабом клубу і керівництвом, а потім покинув команду. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

Після 10 турів поточного розіграшу Серії В Монца з 14 пунктами посідає 9-ту сходинку турнірної таблиці.

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