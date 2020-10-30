Диего Марадона издевается над Англией на ЧМ-1986 / Getty images

По случаю юбилея легендарного художника футбола Дмитрий Джулай перевел и озвучил рассказ под названием "Вам придется мне простить". Автор – Эдуардо Сачери, аргентинский писатель и профессор истории.

"Из всего написанного о Марадоне, вряд ли есть что-то лучше", – убежден Джулай.

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Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986