Балотелли присоединился к клубу из 4-го итальянского дивизиона
20:14 - Читати українською
Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли остается без работы.
Марио Балотелли начал тренироваться во Франчакорте, сообщает Corriere della Sera. Команда выступает в 4-м по силе дивизионе Италии.
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Итальянский форвард не будет играть за свою новую команду, а будет только поддерживать форму, пока не найдет себе клуб. Руководителями Франчакорты являются друзья 30-летнего Марио, которые не оставили товарища на произвол судьбы.
Напомним, последним клубом Балотелли была Брешия, которую он со скандалом покинул летом.
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