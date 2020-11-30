"Балотеллі хотів би приїхати сюди. Васко да Гама – другий клуб у світі після Реала за кількістю трофеїв. Я не думаю, що Маріо буде тут робити дурниці, він уже досяг розумової зрілості.

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Поки що офіційно ми не можемо нікого підписати, але ми вели переговори, обмінювалися електронними листами. Ми вже про все домовилися, залишаються формальності. Сподіваюся, що ми зможемо все підписати 15 січня. Васко потрібен такий гравець, як Балотеллі, а йому потрібен такий клуб, як Васко да Гама. Для фанатів нашого клубу він буде, як Марадона", – цитує функціонера видання Football Italia.

Нагадаємо, останнім клубом Балотеллі була Брешія, яку він зі скандалом покинув влітку.

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