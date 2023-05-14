В воскресенье 32-й тур чемпионата Германии закрывали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 32-й тур

Штутгарт – Байер – 1:1

Голы: Гирасси, 57 (п.) – Паласиос, 70 (п.)

РБ Лейпциг – Вердер – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Штутгарт принимал Байер. Команды подошли к противостоянию с разными, но не менее важными задачами: швабы отчаянно борются за сохранение прописки в элите, в то время как "фармацевты" хотят запрыгнуть в последний еврокубковый вагон и зацепиться за Лигу конференций.

Обе команды продемонстрировали запредельный настрой, что вылилось в результат: коллективы после перерыва обменялись пенальти, расписав мировую. Как следствие, Штутгарт предпоследний, но сохраняет шансы не вылететь, Байер сравнялся по очкам с Вольфсбургом, который идет шестым. Главная борьба – впереди.

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