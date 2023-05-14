У неділю 32-й тур чемпіонату Німеччини закривали два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 32-й тур

Штутгарт – Байєр – 1:1

Голи: Гірассі, 57 (п.) – Паласіос, 70 (п.)

РБ Лейпциг – Вердер – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня Штутгарт приймав Байєр. Команди підійшли до протистояння з різними, але не менш важливими завданнями: шваби відчайдушно боряться за збереження прописки в еліті, в той час як "фармацевти" хочуть застрибнути в останній єврокубковий вагон і зачепитись за Лігу конференцій.

Обидві команди продемонстрували позамежний настрій, що вилилось у результат: колективи по перерві обмінялись пенальті, розписавши мирову. Як наслідок, Штутгарт передостанній, але зберігає шанси не вилетіти, Байєр зрівнявся за очками з Вольфсбургом, який йде шостим. Головна боротьба – попереду.

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