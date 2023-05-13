В субботу в 32-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 32-й тур

Бавария – Шальке – 6:0

Голы: Мюллер, 21, Киммих, 28 (п.), Гнабри, 50, 66, Тель, 80, Мазрауи, 90+2

Айнтрахт – Майнц – 3:0

Голы: Камада, 18 (п.), Бута, 40, Муани, 59

Бохум – Аугсбург – 3:2

Голы: Антви-Аджей, 3, Гаувелеув, 59 (аг.), Лосилья, 62 – Майер, 29, Ебоа, 85

Унион Берлин – Фрайбург – 4:2

Голы: Беренс, 5, Беккер, 36, 38, Лаидуни, 80 – Гульде, 56, Грифо, 69

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Камински, 15, Вальдшмидт, 75 – Гилявоги, 90+3 (аг.)

Кёльн победил Герту в феерическом матче с семью голами, оставив берлинцев на дне таблицы

Продолжает свой финальный спурт Бавария. В борьбе за Салатницу мюнхенцы камня на камне не оставили от Шальке, тем самым значительно ухудшив шансы гельзенкирхенцев на сохранение прописки. "Ротен" пока первые и опережают Боруссию Д на четыре очка, однако "шмели" уже сегодня могут снова сократить отставание до одного пункта в случае успешной игры с менхенгладбахцами.

Айнтрахт неожиданно разгромил Майнц. "Орлы" забили в ворота соседа по турнирной таблице три сухих гола и сохраняют шансы на еврокубки.

Бохум в попытке остаться в Бундеслиге на своем поле удержал победу над Аугсбургом. До перерыва команды обменялись голами, а затем очень помог автогол от "фугеров". Пока гости приходили в себя, рурцы под шумок сразу же забили еще раз, увеличив свое преимущество. В конце матча Аугсбург смог сократить, но на большее не хватило времени. Бохум покинул зону вылета, но положение остается очень шатким.

Настоящее безумие устроили конкуренты за Лигу чемпионов – Унион и Фрайбург. Берлинцы забили четыре гола, в то время как соперник смог ответить лишь двумя результативными выстрелами. Как следствие, Унион поднялся на третью строчку, вытеснив Фрайбург из топ-4.

В еще одном матче Вольфсбург одолел Хоффенхайм и сумел зацепиться за место в Лиге конференций. Удержаться "волкам" будет непросто – в двух последних турах их ждет сверхмотивированный Фрайбург и берлинская Герта, которая сохраняет мизерный шанс сыграть поединок на выбывание.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ