Байер установил рекорд результативности немецких команд на групповом этапе Лиги Европы
10 декабря 23:18 - Читати українською
Немецкий клуб на мажорной ноте завершил групповой этап ЛЕ сезона 2020/21.
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Байер в поединке 6-го тура Лиги Европы уничтожил пражскую Славию со счетом 4:0. Эта победа принесла леверкузенцам уверенное первое место в квартете С.
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Более того, разгромная победа поспособствовала новому рекорду – Байер забил 21 гол на групповом этапе, что стало лучшим показателем среди немецких команд в ЛЕ.
Заметим, что в квартете С "аптекари" противостояли Славии, Хапоэлю и Ницце.
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