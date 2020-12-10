Байер в поединке 6-го тура Лиги Европы уничтожил пражскую Славию со счетом 4:0. Эта победа принесла леверкузенцам уверенное первое место в квартете С.

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Более того, разгромная победа поспособствовала новому рекорду – Байер забил 21 гол на групповом этапе, что стало лучшим показателем среди немецких команд в ЛЕ.

Заметим, что в квартете С "аптекари" противостояли Славии, Хапоэлю и Ницце.

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