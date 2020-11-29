"Назвал ли я сына в честь Роналду и Месси? Нет, здесь вообще нет никакой связи с футболом, только со мной и моим именем.

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Лео сокращенно от Леон. Лео это лев – я тоже лев. Я хочу, чтобы мой сын также вырос с ментальностью бойца и лидера. А Криштиану – просто прекрасное имя, которое хорошо сочетается с Лео", – рассказал Бейли в интервью Bild.

Добавим, что 23-летний ямаец провел 11 матчей в текущем сезоне, отличился 5 голами и 4 ассистами.

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