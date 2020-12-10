Лига Европы: Арсенал устроил перестрелку с шедевром Элнени, Рома проиграла, Янг Бойз скандально пробился в плей-офф
Завершился групповой этап Лиги Европы в квартетах А, В и С. Арсенал ярко победил, а Рома проиграла в Болгарии.
Лига Европы, 6 тур
Группа А
ЦСКА София – Рома – 3:1
Голы: Родригеш, 5, Соу, 34, 55 – Миланезе, 22
Янг Бойз – Клуж – 2:1
Голы: Нсаме, 90+4 (пен), Гаулино, 90+6 – Дебельюх, 84
Удаления: Нсаме, 90+6 – Балградян, 90+1
Группа В
Дандолк – Арсенал – 2:4
Голы: Флорес, 22, Хор, 85 – Нкетия, 12, Элнени, 18, Уиллок, 67
Рапид – Мольде – 2:2
Голы: Ритцмайер, 43, Ибрагимоглу, 90 – Эйкрем, 12, 46
Группа С
Байер – Славия Прага – 4:0
Голы: Бэйли, 8, 32, Диаби, 59, Бельараби, 90+1
Хапоэль Беэр-Шева – Ницца – 1:0
Гол: Хатуэль, 72
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Рома заранее гарантировала себе первое место в группе А, поэтому поехала в Болгарию не оптимальным составом. Подопечные Паулу Фонсеки проиграли софийскому ЦСКА – ужасные ошибки допустили Диавара и Фасио.
ЦСКА уже не имел шансов на продолжение участия в Лиге Европы, а вот Янг Бойз и Клуж в очном поединке разыгрывали вторую путевку в плей-офф. Клуж, казалось, забил решающий гол в конце основного времени, но затем швейцарцы оформили скандальный камбэк. Французский арбитр в компенсированное время поставил странный пенальти, который реализовал Нсаме. В итоге в евровесну пробился Янг Бойз, установив итоговый счет 2:1 в свою пользу.
Арсенал также досрочно вышел в плей-офф, поэтому в последнем туре поехал просто устроить праздник Дандолку, который так и не разжился ни одним очком на международной арене. Полурезервный состав "канониров" без проблем справился со скромным оппонентом. Роскошный гол забил Элнени (из-за пределов штрафной в дальнюю "девятку"), также отличились Нкетия и Уиллок.
В другом матче группы В Рапид пытался вырвать второе место у Мольде. Австрийцам нужна была победа, но все завершилось ничьей. На красивый гол Ритцмайера гости ответили дублем Эйкрема. Мольде попал в плей-офф.
В квартете С две лучшие команды определились задолго до сегодня – Байер и Славия разыгрывали первое место и более выгодный жребий в 1/16 финала. Немцы разгромили соперника (дубль Бэйли, голы Диаби и Бельараби) и финишировали на вершине группы. Ницца уже без Патрика Виейра продолжила падение поражением от Хапоэля.
Таким образом Динамо и Шахтер получили новых потенциальных соперников. Киевляне в роли несеяных могут попасть на Рому, Арсенал и Байер. Дончане в роли сеяных могут сыграть с Мольде, Славией и Янг Бойз.