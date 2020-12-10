Завершился групповой этап Лиги Европы в квартетах А, В и С. Арсенал ярко победил, а Рома проиграла в Болгарии.

Лига Европы, 6 тур

Группа А

ЦСКА София – Рома – 3:1

Голы: Родригеш, 5, Соу, 34, 55 – Миланезе, 22

Янг Бойз – Клуж – 2:1

Голы: Нсаме, 90+4 (пен), Гаулино, 90+6 – Дебельюх, 84

Удаления: Нсаме, 90+6 – Балградян, 90+1

Группа В

Дандолк – Арсенал – 2:4

Голы: Флорес, 22, Хор, 85 – Нкетия, 12, Элнени, 18, Уиллок, 67

Рапид – Мольде – 2:2

Голы: Ритцмайер, 43, Ибрагимоглу, 90 – Эйкрем, 12, 46

Группа С

Байер – Славия Прага – 4:0

Голы: Бэйли, 8, 32, Диаби, 59, Бельараби, 90+1

Хапоэль Беэр-Шева – Ницца – 1:0

Гол: Хатуэль, 72

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Рома заранее гарантировала себе первое место в группе А, поэтому поехала в Болгарию не оптимальным составом. Подопечные Паулу Фонсеки проиграли софийскому ЦСКА – ужасные ошибки допустили Диавара и Фасио.

ЦСКА уже не имел шансов на продолжение участия в Лиге Европы, а вот Янг Бойз и Клуж в очном поединке разыгрывали вторую путевку в плей-офф. Клуж, казалось, забил решающий гол в конце основного времени, но затем швейцарцы оформили скандальный камбэк. Французский арбитр в компенсированное время поставил странный пенальти, который реализовал Нсаме. В итоге в евровесну пробился Янг Бойз, установив итоговый счет 2:1 в свою пользу.

Арсенал также досрочно вышел в плей-офф, поэтому в последнем туре поехал просто устроить праздник Дандолку, который так и не разжился ни одним очком на международной арене. Полурезервный состав "канониров" без проблем справился со скромным оппонентом. Роскошный гол забил Элнени (из-за пределов штрафной в дальнюю "девятку"), также отличились Нкетия и Уиллок.

В другом матче группы В Рапид пытался вырвать второе место у Мольде. Австрийцам нужна была победа, но все завершилось ничьей. На красивый гол Ритцмайера гости ответили дублем Эйкрема. Мольде попал в плей-офф.

В квартете С две лучшие команды определились задолго до сегодня – Байер и Славия разыгрывали первое место и более выгодный жребий в 1/16 финала. Немцы разгромили соперника (дубль Бэйли, голы Диаби и Бельараби) и финишировали на вершине группы. Ницца уже без Патрика Виейра продолжила падение поражением от Хапоэля.

Таким образом Динамо и Шахтер получили новых потенциальных соперников. Киевляне в роли несеяных могут попасть на Рому, Арсенал и Байер. Дончане в роли сеяных могут сыграть с Мольде, Славией и Янг Бойз.

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