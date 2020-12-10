Байєр у поєдинку 6-го туру Ліги Європи знищив празьку Славію з рахунком 4:0. Ця перемога принесла леверкузенцям впевнене перше місце у квартеті С.

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Ба більше, розгромна звитяга посприяла новому рекорду – Байєр забив 21 гол на груповому етапі, що стало найкращим показником серед німецьких команд в ЛЄ.

Зауважимо, у квартеті С "аптекарі" протистояли Славії, Хапоелю та Ніцці.

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