Байєр встановив рекорд результативності німецьких команд у груповому етапі Ліги Європи
10 грудня 23:18 - Читать на русском
Німецький клуб на мажорній ноті завершив груповий етап ЛЄ сезону 2020/21.
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Байєр у поєдинку 6-го туру Ліги Європи знищив празьку Славію з рахунком 4:0. Ця перемога принесла леверкузенцям впевнене перше місце у квартеті С.
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Ба більше, розгромна звитяга посприяла новому рекорду – Байєр забив 21 гол на груповому етапі, що стало найкращим показником серед німецьких команд в ЛЄ.
Зауважимо, у квартеті С "аптекарі" протистояли Славії, Хапоелю та Ніцці.
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