В матче 9-го тура чемпионата Германии Фрайбург на выезде уступил Байеру (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В последней игре текущего тура Бундеслиги встречались Байер и Фрайбург. Леверкузенцы ведут ожесточенную борьбу с Баварией за лидерство на вершине турнирной таблицы и являются одной из двух команда (наряду с мюнхенцами), кто еще не знал вкуса поражений в текущем сезоне.

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Первый тайм прошел под аккомпанемент хозяев – преимущество во владении мячом достигало 75% на 25%, однако Фрайбург держался. Лишь в конце тайма Вирц удивительным ударом наконец размочил счет.

После перерыва Хофманн попал в левую стойку, а через мгновение Атуболу срезал мяч в собственные ворота, удвоив преимущество "фармацевтов". В середине тайма Грифо откликнулся на навес в штрафную и головой замкнул сферу в сетку, вернув Фрайбург в игру.

Несмотря на серьезное напряжение на последних минутах Байер выстоял и, набрав 25 очков, поднялся на первую строчку, обойдя Баварию. Фрайбург с 13-ю баллами остался восьмым.

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