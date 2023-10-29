У матчі 9-го туру чемпіонату Німеччини Фрайбург на виїзді поступився Байєру (1:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

В останній грі поточного туру Бундесліги зустрічались Байєр і Фрайбург. Леверкузенці ведуть запеклу боротьбу з Баварією за лідерство на вершині турнірної таблиці і є однією з двох команда (поряд з мюнхенцями), хто ще не знав смаку поразок у поточному сезоні.

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Перший тайм минув під акомпанемент господарів – перевага у володінні м'ячем сягала 75% на 25%, однак Фрайбург тримався. Лише наприкінці тайму Вірц дивовижним ударом нарешті розмочив рахунок.

По перерві Гофманн влучив у ліву стійку, а за мить Атуболу зрізав м'яч у власні ворота, подвоївши перевагу "фармацевтів". В середині тайму Гріфо відгукнувся на навіс у штрафний майданчик і головою замкнув сферу у сітку, повернувши Фрайбург у гру.

Попри серйозну напругу на останніх хвилинах Байєр вистояв і, набравши 25 очок, піднявся на першу сходинку, обійшовши Баварію. Фрайбург з 13-ма балами залишився восьмим.

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