Байєр зберіг лідерство, сенсаційний бомбардир Бундесліги приніс перемогу, 2 голкіпери оформили асисти в одному поєдинку
У суботніх поєдинках Бундесліги лідери чемпіонату здобули перемоги, а в матчі Хоффенхайм – Айнтрахт відбулась неординарна подія. Читайте звіт про ігри на "Футбол 24".
Бундесліга 2023/24, 8-й тур
Вольфсбург – Байєр – 1:2
Голи: Лакруа, 41 – Фрімпонг, 13, Грімальдо, 62
Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:3
Голи: Байєр, 3 – Мармуш, 11, Кнауфф, 23, Скірі, 45+3
Дармштадт – РБ Лейпциг – 1:3
Голи: Кемпе, 32, (пен.) – Опенда, 1, 72, Форсберг, 24
Уніон Берлін – Штутгарт – 0:3
Голи: Гірассі, 16, Сілас, 81,Ундав, 88
Фрайбург – Бохум – 2:1
Голи: Доан, 26, Гріфо, 45+2 (пен.) – Пасіенсія, 15
Байєр продовжив перемагати в Бундеслізі, цього разу зі складнощами здолавши Вольфсбург. Фрімпонг вивів леверкузенців вперед на 13 хвилині. Лакруа до перерви зрівняв рахунок, але по перерві Грімальдо приніс "фармацевтам" перемогу.
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Штутгарт на виїзді розбив Уніон Берлін. Рахунок відкрив Гірассі, який забив уже 14-й гол у 8 матчах. По перерві Сілас та Ундав оформили розгром суперника.
Айнтрахт у гостях переграв Хоффенхайм. У поєдинку сталось унікальне – воротарі обох команд відзначились асистами. Байєр відкрив рахунок вже на 3 хвилині після передачі через усе поле від Бауманна. Мармуш зрівняв рахунок в елегантному стилі після аналогічного пасу Граля. Кнауфф та Скірі перед перервою вивели Айнтрахт вперед, оформивши перемогу.
РБ Лейпциг очікувано переграв Дармштадт завдяки дублю Опенди та голу Форсберга. А Фрайбург здолав Бохум Ордеця (який став одним з найкращих у своїй команді). Героєм гри став Гріфо, який оформив асист і забив з пенальті.
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