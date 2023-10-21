У суботніх поєдинках Бундесліги лідери чемпіонату здобули перемоги, а в матчі Хоффенхайм – Айнтрахт відбулась неординарна подія. Читайте звіт про ігри на "Футбол 24".

Бундесліга 2023/24, 8-й тур

Вольфсбург – Байєр – 1:2

Голи: Лакруа, 41 – Фрімпонг, 13, Грімальдо, 62

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:3

Голи: Байєр, 3 – Мармуш, 11, Кнауфф, 23, Скірі, 45+3

Дармштадт – РБ Лейпциг – 1:3

Голи: Кемпе, 32, (пен.) – Опенда, 1, 72, Форсберг, 24

Уніон Берлін – Штутгарт – 0:3

Голи: Гірассі, 16, Сілас, 81,Ундав, 88

Фрайбург – Бохум – 2:1

Голи: Доан, 26, Гріфо, 45+2 (пен.) – Пасіенсія, 15

Байєр продовжив перемагати в Бундеслізі, цього разу зі складнощами здолавши Вольфсбург. Фрімпонг вивів леверкузенців вперед на 13 хвилині. Лакруа до перерви зрівняв рахунок, але по перерві Грімальдо приніс "фармацевтам" перемогу.

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Штутгарт на виїзді розбив Уніон Берлін. Рахунок відкрив Гірассі, який забив уже 14-й гол у 8 матчах. По перерві Сілас та Ундав оформили розгром суперника.

️ ???? | Union Berlin 0-1 Stuttgart | Serhou Guirassypic.twitter.com/jccw409kpX — FootColic ️ (@FootColic) October 21, 2023

Айнтрахт у гостях переграв Хоффенхайм. У поєдинку сталось унікальне – воротарі обох команд відзначились асистами. Байєр відкрив рахунок вже на 3 хвилині після передачі через усе поле від Бауманна. Мармуш зрівняв рахунок в елегантному стилі після аналогічного пасу Граля. Кнауфф та Скірі перед перервою вивели Айнтрахт вперед, оформивши перемогу.

2 - Hoffenheim goalie Oliver Baumann and Frankfurt GK Jens Grahl each set up a goal in today's match between their sides, marking the first time two keepers have set up a goal in a BL match since det. data collection 2004-05. Quarterbacks. #TSGSGE @eintracht_eng @tsghoffenheimEN — OptaFranz (@OptaFranz) October 21, 2023

РБ Лейпциг очікувано переграв Дармштадт завдяки дублю Опенди та голу Форсберга. А Фрайбург здолав Бохум Ордеця (який став одним з найкращих у своїй команді). Героєм гри став Гріфо, який оформив асист і забив з пенальті.

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