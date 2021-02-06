Германия, Бундеслига, 20-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 0:2

Голы: Вегхорст, 38, Баку, 59

Байер – Штутгарт – 5:2

Голы: Демирбай, 18, 31, Бейли, 56, Вирц, 68, Грей, 84 – Калайдзич, 50, 77

Майнц – Унион Берлин – 1:0

Гол: Ниахате, 21 (пен.)

Удаление: Шлоттербек, 55 (Унион, вторая желтая карточка)

Фрайбург – Боруссия Д – 2:1

Голы: Ву Йонг, 49, Шмид, 52 – Мукоко, 76

Шальке – РБ Лейпциг – 0:3

Голы: Мукиеле, 45+3, Забитцер, 73, Орбан, 87

Боруссия М – Кельн – начало матча в 19:30

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Вольфсбургу, который довольно неожиданно взлетел на третью строчку турнирной таблицы, предстояло пройти испытание середняком Бундеслиги Аугсбургом. "Волки" с первых минут завладели игровым преимуществом и начали монотонно расшатывать оборону соперника. Лишь под конец тайма гостям удалось размочить счет: Янник Герхардт нашел передачей Ваута Вегхорста, тот ворвался по левому флангу в штрафную "фугеров" и элегантно перебросил сферу через Рафала Гикиевича.

После перерыва гости забили второй, однако арбитр воспользовался системой VAR и зафиксировал положение вне игры. Однако это не помешало Вольфсбургу отличиться еще раз уже через 5 минут. В середине второго тайма катастрофический провал обороны Аусбурга привел к стремительной контратаке и третьему голу – Максимилиан Арнольд добил круглого после пожара в штрафной Гикиевича. Правда арбитр впоследствии снова отменил взятие ворот.

Байер, который еще несколько туров назад серьезно претендовал на медали, в последних матчах заметно сдал. Пять поражений в последних семи матчах чемпионата заставляли "фармацевтов" реабилитироваться перед болельщиками. Жертвой леверкузенцев стал Штутгарт, впервые пропустивший еще к середине тайма: Керем Демирбай оказался первым на добивании после того, как голкипер "швабов" справился с дальним ударом Диаби. Еще до перерыва Демирбай оформил дубль.

После отдыха Саша Калайдзич сократил преимущество соперника, чем еще больше разозлил Байер. Леон Бейли, а затем Флориан Вирц довели счет до неприличного. Гости не хотели мириться с таким ходом событий и Калайдзич в конце матча оформил дубль. В конце концов Демар Грей, который только появился на поле, поставил жирную точку во встрече.

Откровенный аутсайдер первенства Майнц надеялся добыть очки в матче с Унионом. Первый тайм прошел в равной игре и мог бы закончиться логичной безголевой ничьей, если бы не эпизод на 21-й минуте. Нико Шлоттербек случайно наступил на ногу Кариму Онисиво, который с правого фланга уже вбегал в штрафную, и тот упал. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Мусса Ниахате (голкипер угадал направление полета мяча, но не смог задеть сферу). После перерыва Нико Шлоттербек получил вторую желтую карточку и ухудшил шансы берлинцев на успех, оставив Унион в меньшинстве. Майнц удовлетворился одним голом и не позволил сопернику отобрать у "карнавальников" сверхважные три очка.

Фрайбург в матче с дортмундской Боруссией продержался первый тайм, а в начале второго неожиданно огорошил соперника двумя подряд результативными выстрелами. Подопечных Эдина Терзича хватило лишь на гол престижа, который в середине второй сорокапятиминутки забил Юссуфа Мукоко.

РБ Лейпциг не заметил на своем пути Шальке. Неудачник Бундеслиги снова не смог зацепиться за очки, хотя держался весь первый тайм. Лишь в добавленное время хозяева не справились с Норде Мукиеле, который после навеса с углового забил гол "в раздевалку". После перерыва точные выстрелы Марселя Забитцера и Вилли Орбана подтвердили намерения Юлиана Нагельсманна побороться за Серебряную салатницу.

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