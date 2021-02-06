У суботу в 20-му турі чемпіонату Німеччини відбулось кілька поєдинків. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 20-й тур

Аугсбург – Вольфсбург – 0:2

Голи: Вегхорст, 38, Баку, 59

Байєр – Штутгарт – 5:2

Голи: Демірбай, 18, 31, Бейлі, 56, Вірц, 68, Грей, 84 – Калайдзіч, 50, 77

Майнц – Уніон Берлін – 1:0

Гол: Ніахате, 21 (пен.)

Вилучення: Шлоттербек, 55 (Уніон, друга жовта картка)

Фрайбург – Борусія Д – 2:1

Голи: Ву Йонг, 49, Шмід, 52 – Мукоко, 76

Шальке – РБ Лейпциг – 0:3

Голи: Мукієле, 45+3, Забітцер, 73, Орбан, 87

Борусія М – Кельн – початок матчу о 19:30

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Вольфсбургу, який доволі неочікувано злетів аж на третю сходинку турнірної таблиці, належало пройти випробування середняком Бундесліги Аугсбургом. "Вовки" з перших хвилин заволоділи ігровою перевагою і почали монотонно розхитувати оборону суперника. Лише під кінець тайму гостям вдалось розмочити рахунок: Яннік Герхардт знайшов передачею Ваута Вегхорста, той увірвався лівим флангом у штрафний майданчик "фугерів" і елегантно перекинув сферу через Рафала Гікієвіча.

По перерві гості забили вдруге, однак арбітр скористався системою VAR і зафіксував положення поза грою. Проте це не завадило Вольфсбургу відзначитись ще раз вже за 5 хвилин. В середині другого тайму катастрофічний провал оборони Аусбурга привів до стрімкої контратаки і третього гола – Максіміліан Арнольд добив круглого після пожежі у штрафному майданчику Гікієвича. Проте згодом арбітр знову скасував взяття воріт.

Байєр, який ще кілька турів назад серйозно претендував на медалі, в останніх матчах помітно здав. П'ять поразок в останніх семи матчах чемпіонату змушували "фармацевтів" реабілітовуватись перед уболівальниками. Жертвою леверкузенців став Штутгарт, який вперше пропустив ще до середини тайму: Керем Демірбай опинився першим на добиванні після того, як голкіпер "швабів" впорався з дальнім ударом Діабі. Ще до перерви Демірбай оформив дубль.

Після відпочинку Саша Калайдзіч скоротив перевагу суперника, чим ще більше розлютив Байєр. Леон Бейлі, а згодом Флоріан Вірц довели рахунок до непристойного. Та гості не хотіли миритись з таким перебігом подій і Калайдзіч наприкінці матчу оформив дубль. Зрештою Демарей Грей, який тільки з'явився на полі, поставив масну крапку у зустрічі.

Відвертий аутсайдер першості Майнц сподівався здобути очки у матчі з Уніоном. Перший тайм пройшов за рівної гри і міг би закінчитись логічною безгольовою нічиєю, якби не епізод на 21-й хвилині. Ніко Шлоттербек випадково наступив на ногу Каріму Онісіво, який з правого флангу вже вбігав у штрафний майданчик і той впав. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Мусса Ніахате (голкіпер вгадав напрямок польоту м'яча, але не зміг зачепити сферу). По перерві Ніко Шлоттербек отримав другу жовту картку і погіршив шанси берлінців на успіх, залишивши Уніон у меншості. Майнц задовольнився одним голом і не дозволив супернику відібрати у "карнавальників" надважливі три очки.

Фрайбург у матчі з дортмундською Борусією протримався перший тайм, а на початку другого несподівано ошелешив суперника двома поспіль результативними пострілами. Підопічних Едіна Терзіча вистачило лише на гол престижу, який в середині другої сорокап'ятихвилинки забив Юссуфа Мукоко.

РБ Лейпциг не помітив на своєму шляху Шальке. Невдаха Бундесліги знову не зміг зачепитися за очки, хоча тримався весь перший тайм. Вже у доданий час господарі не впорались з Норді Мукієле, який після навісу з кутового забив гол "у роздягальню". По перерві влучні постріли Марселя Забітцера та Віллі Орбана підтвердили наміри Юліана Нагельсманна поборотись за Срібну салатницю.

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