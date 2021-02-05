Программу 20-го тура чемпионата Германии открывал поединок на берлинском Олимпиаштадионе между Гертой и Баварией. Хозяева подходили к встрече с пятью матчами без побед подряд, причём последние три они проиграли с тремя и более пропущенными голами. От зоны вылета команду отделяла лишь лучшая разница мячей.

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Несмотря на этот факт, Герта не стушевалась на фоне Баварии. Соперники демонстрировали открытый футбол, что вылилось в перестрелку в первые пятнадцать минут: Люкебакио и Сане запороли выходы один на один (Ярштейн и Нойер парировали их удары в упор), а ещё один рывок Лероя на свидание с голкипером привёл к пенальти – впрочем, Левандовски не смог пробить Ярштейна. Пйонтек ответил на этот момент ударом с линии штрафной под перекладину – Нойер не спал.

Не сумев реализовать максимально выгодные шансы, Бавария забила случайный гол на 21-й минуте – это Коман выстрелил с дистанции с рикошетом от ноги Штарка. Мяч неожиданно набрал высоту и перелетел через Ярштейна. 0:1! В этой ситуации вероятность взятия ворот составляла всего 2%.

Вторая половина первого тайма оказалась не настолько весёлой, чему чему в немалой степени способствовала снежная метель в Берлине. В этот период можно вспомнить только два удара головой Левандовски (неточно), выстрел Пйонтека мимо правого угла из пределов штрафной и стандарт, с которого Люкебакио пробил в руки Нойеру. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Баварии.

Второй тайм по духу примерно соответствовал завершению первого тайма, причем Герта выглядела даже активнее Мюнхена. Правда, моментов практически не возникало. До 60-х минут отличиться мог только Гнабри, который стрелял с линии штрафной – Ярштейн парировал. Берлинцы ответили заменой Пйонтека на новичка Радоньича, а тот на 64-й минуте выскочил в контрвыпад 2-в-1, забив гол – впрочем, арбитр сразу же просигнализировал об офсайде. Вот, в принципе, и все интересные моменты в первой половине второго тайма.

Не намного интереснее было и в последние двадцать минут, однако несколько голевых моментов команды таки создали. Так, Нойеру пришлось парировать неплохой выстрел Гендузи на 69-й и удар Радоньича метров с 18-ти по центру на 87-й, а Ярштейн спас при выстреле Левандовски с острого угла на 77-й. Лучший же шанс изменить счет запорол Кунья, который на 89-й вышел один на один с Нойером и перебросил его – мяч прошёл в сантиметрах от правой штанги. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу мюнхенцев.

Таким образом, Бавария набрала 48 очков, увеличив отрыв от второго места до десяти зачётных баллов – впрочем, на выходных конкуренты могут несколько сократить дистанцию. Герта, имея в активе 17 зачётных баллов, держится над зоной плей-офф за выживание в Бундеслиге. Арминия, которая идёт в ней, имеет столько же очков.

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